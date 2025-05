L'Agence américaine du médicament se prononce en retard sur un vaccin contre le Covid-19

L'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé avec un retard inhabituel l'autorisation complète d'un vaccin contre le Covid-19, a annoncé le laboratoire pharmaceutique Novavax le développant, un feu vert qu'elle a toutefois accompagné de strictes restrictions.



L'entreprise avait demandé à la FDA de finaliser l'approbation de son vaccin Nuvaxovid contre le Covid-19, déjà autorisé aux Etats-Unis grâce à une procédure d'autorisation d'urgence pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

L'agence fédérale s'était engagée à se prononcer sur le sujet avant le 1er avril 2025 et avait manqué cette échéance.



Un retard qui inquiétait le secteur pharmaceutique et médical, au moment où les autorités sanitaires sont soumises à une refonte drastique menée par l'administration Trump et plus particulièrement par son ministre de la Santé, le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr.

Si l'agence fédérale a finalement donné son feu vert au Nuvaxovid, elle a largement restreint son usage, ne l'approuvant cette fois que pour deux catégories bien définies de population.



"L'approbation d'aujourd'hui consolide l'accès des Américains âgés de 65 ans et plus et de ceux âgés de 12 à 64 ans et souffrant d'une comorbidité les exposant à un risque élevé de forme grave du Covid-19 à un vaccin (...) sans ARNm", a toutefois salué John Jacobs, président de Novavax dans un communiqué.



Contrairement aux vaccins contre le Covid-19 à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna, celui de Novavax utilise une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.

Les nouvelles restrictions à son encontre soulèvent des questions quant à la politique vaccinale du nouveau ministre américain de la Santé.



RFK Jr a diffusé à de multiples reprises de fausses informations sur les vaccins - notamment au sujet du vaccin contre la rougeole en pleine épidémie dans le pays - et a nommé plusieurs personnalités vaccinosceptiques à des postes clés dans les agences sanitaires américaines.