L’Agence Bayt Mal Al-Qods appelle au renforcement de la coopération entre les instances de l’ONU et de l’OCI

L’Agence Bayt Mal Al-Qods a plaidé, lundi à Astana, pour le renforcement de la coopération entre les agences de l'ONU et les instances de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dans leurs domaines de compétences respectifs, afin d’accompagner les mutations majeures et accélérées que connaît le monde sur tous les plans, y compris les transformations démographiques, épidémiologiques, climatiques et environnementales.



Dans une allocution lors de la 16ème réunion périodique des instances de l'ONU et de l'OCI, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif, Mohamed Salem Cherkaoui, a mis en avant le rôle considérable du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les plans diplomatique et social.



Il a, dans ce sens, rappelé les efforts déployés sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI pour mettre un terme aux souffrances des Palestiniens, conformément aux valeurs de liberté, de justice et de paix propres aux Marocains et consacrées par les prescriptions célestes et les lois internationales.



Cité par un communiqué de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, M. Cherkaoui a également proposé aux instances onusiennes et de l’OCI participant à cette réunion d'allouer une part du budget de leurs projets au titre de l'année 2025, au soutien des Palestiniens afin de les aider à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien.



Le règlement de la question palestinienne en tant qu’épicentre du conflit mondial passe impérativement par l'accès du peuple palestinien à tous ses droits légitimes afin qu’il puisse vivre en paix et en sérénité sur son territoire, dans le cadre de son État indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale, et jouir de ses ressources naturelles et humaines qui en font un Etat viable.



La 16ème session de la réunion générale ONU-OCI sur la coopération, qui se poursuivra à Astana jusqu’au 24 juillet courant, a placé à la tête de son ordre du jour les moyens de la coopération entre les institutions pour aborder les questions humaines, dont la cause du peuple palestinien, dans le sillage de l’agression continue contre Gaza, en plus d’autres thématiques en lien avec la stabilité, la sécurité, la santé, l’éducation, l’eau, la femme, et la situation économique dans le monde.