L’ASFAR prend une option sur le titre

La 27ème journée de la Botola Pro D1 de football, dont les débats ont eu lieu mercredi soir, a profité pleinement à l’AS FAR qui a conforté son statut de leader, cette fois-ci avec trois points d’avance sur le Wydad.



Les Militaires ont assuré l’essentiel en s’offrant l’OCK sur le court score de 1 à 0, sachant que les Phosphatiers, bons derniers, ont raté un penalty par l’infortuné Amimi aux ultimes souffles de la partie.



Grâce à cette victoire, l’ASFAR cumule désormais 60 unités et est bien partie pour renouer avec une consécration tant convoitée. Un titre qui se trouve également dans le collimateur du WAC qui, apparemment, n’a pas encore digéré sa défaite en finale de Ligue des champions devant Al Ahly d’Egypte. Face au Hassania, les Rouges n’ont pu faire mieux qu’un nul blanc qui compromet en quelque sorte leurs chances dans cette course pour le titre.



En bas du tableau, le gros perdant reste l’OCK, tout comme d’ailleurs le DHJ, défait à domicile par le MCO en droit de pousser un petit ouf de soulagement, disposant désormais de cinq unités d’avance sur le premier relégable, l’IRT (28 contre 23 pts).



A propos du club tangérois, il a tout tenté mais il a buté sur une formation tourouguie pas prête à lâcher du lest. Score final : deux partout, résultat qui permet aux Tangérois de continuer de croire en leurs chances de maintien, d’autant que leur prochaine sortie sera face au Difaâ d’El Jadida.



Ce 27ème acte a été à l’avantage du SCCM, tiré d’affaire (11è avec 31pts) après avoir surclassé par 3 à 0 un MAS en pleine crise. Quant au MAT, son séjour dans la cour des grands, mathématiquement (12è avec 29 pts), n’est pas encore assuré, surtout après sa défaite à la maison face à la JSS par 2 à 1.



Enfin, le FUS, même réduit à neuf, a eu raison en déplacement de l’OCS, ayant évolué à dix, par 1 à 0. Victoire synonyme de troisième place acquise pour de bon pour les Fussistes qui leur vaudra une participation la saison prochaine en Coupe de la Confédération CAF.

Le dernier match au programme a vu le Raja prendre le meilleur sur la RSB par 2 buts à 1.



M.Bouarab