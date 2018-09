L'AS FAR s'incline à domicile face au DHJ

L'AS FAR s'est inclinée à domicile face au Difaâ d'El Jadida par un but à zéro, dimanche en match comptant pour la mise à jour de la 1ère journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Le but de la victoire des Doukkalis a été l'oeuvre de Hamza Hanouri (84è).

Il s'agit de la deuxième défaite de l'AS FAR après celle face à l’Ittihad de Khémisset comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe du Trône.

A signaler que ce match a connu des scènes de la casse (Jet de sièges) commises par quelques dizaines de supporters surexcités qui n’ont pas digéré la défaite de l’AS FAR devant le DHJ, sachant qu’une semaine auparavant des hooligans ont foutu la pagaille à Khémisset à l’issue de l’élimination de l’AS FAR par l’IZK en Coupe du Trône.