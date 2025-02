L'ANEF et la FAO se penchent sur la gestion intégrée des incendies de forêt

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont organisé, mercredi à Rabat, un atelier international sur la gestion intégrée des incendies de forêt et les solutions innovantes dans ce domaine.



Cet atelier, qui se poursuit jusqu'au 15 février, s'inscrit dans le cadre du programme de coopération internationale de l’ANEF, initié en partenariat avec le Comité de la FAO en charge des questions forestières méditerranéennes (Silva Mediterranea) et le Réseau des feux de forêt pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (NENEFIRE).



Visant à établir une plateforme de partage des connaissances pour échanger sur les défis liés à la gestion des incendies de forêt, à explorer des solutions innovantes et à promouvoir les meilleures pratiques, la rencontre met également l'accent sur les initiatives marocaines et celles des autres pays membres, notamment en matière de reconstitution et de réhabilitation des forêts post-incendie.



De même, l'atelier marque le premier rassemblement officiel des membres du réseau NENEFIRE, présidé par le Maroc, avec la présence de représentants du réseau international (Global Fire-Hub), spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt.



S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, a indiqué que ce conclave, auquel participent plus de 18 pays arabes et méditerranéens, s'inscrit dans le cadre d’un programme visant à créer un réseau entre tous les pays concernés par la gestion des risques d’incendies.



Cet événement offre une occasion d’échanger des expériences et d'initier une réflexion collective sur la gestion des incendies de forêt, qui constituent une menace pour les ressources naturelles et les populations locales, a-t-il souligné, notant que cette initiative permettra de partager l’expérience marocaine qui a réalisé d’importants progrès, permettant au Maroc d'occuper une place de choix en matière de gestion des feux de forêt.



De son côté, le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture du Royaume hachémite de Jordanie, Mohammed Al-Hiyari, a mis en avant l’importance de cet atelier qui permet de bénéficier de l'expertise du Maroc, en particulier du système d’alerte précoce qui contribue efficacement à la lutte contre les incendies, grâce à l'utilisation des satellites, et qui représente une feuille de route pour intervenir dès les premiers instants de l'incendie, réduisant ainsi les effets dévastateurs des flammes sur le couvert végétal.



Pour sa part, le responsable principal des programmes environnementaux et forestiers au bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient, Fidaa Haddad, a souligné que les incendies sont de plus en plus fréquents dans la région, ajoutant qu'en dépit de la superficie assez limitée des zones touchées, ces incendies ont impacté de manière considérable les communautés locales, l’économie et les systèmes écologiques.



Et de poursuivre que cet atelier a été l'occasion de partager les expertises et les bonnes pratiques du Maroc dans la gestion des incendies et la préservation des espaces forestiers.

Au programme de cet événement figure, notamment, une visite de terrain dans la province de Tanger, où les participants auront l’occasion de découvrir de près les techniques et stratégies adoptées par l’ANEF pour restaurer et valoriser les écosystèmes forestiers affectés.



Cet atelier souligne l’importance de la coopération internationale et de l’engagement des pays de la région à relever les défis croissants posés par les incendies de forêt, dans un contexte marqué par le changement climatique. Il ambitionne également de renforcer les capacités locales pour assurer une gestion durable et résiliente des écosystèmes forestiers face aux enjeux socio-économiques et environnementaux.