Kouzkouz et M’safer s’adjugent le Triathlon de Rabat

Les jeunes triathlètes Nabil Kouzkouz et Samia M’safer ont remporté, dimanche, le Triathlon de Rabat, 1ère étape du Grand Prix national de la discipline, organisé par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), en partenariat avec le Club nautique de la plage de Rabat. Représentant l'Association Amal Inezgane, Kouzkouz, vice-champion du Maroc, a bouclé les 750m de nage, les 20 km sur vélo et les 5 km de course en 58min21sec, devançant de six secondes son coéquipier et principal adversaire Amine Farih, champion du Maroc en titre et vice-champion d’Afrique (U23), alors que la troisième place a été décrochée par Mohamed Nemsi (58.29).

Kouzkouz a mis en avant la difficulté de cette étape, notamment suite à la présence de plusieurs champions, notant qu’il était appelé à surpasser une blessure au niveau de la jambe pour réaliser cette performance et s’adjuger les commandes du GP national avec 12 points.

Chez les dames, M’safer (Club Municipal de natation Dcheira) a eu le dernier mot avec un chrono de 1 :18.42, suivie de Sophie Lambert (1 :18.53) et d’Oumaima El Atrassi (1 :23.32).

"Le Triathlon de Rabat était parfaitement à la portée, eu égard à plusieurs avantages climatiques, en l’occurrence l’absence des courants marins au fleuve Bouregreg et la pénurie des hauteurs", a précisé M’safer avec confiance.

Dans les compétitions du Spécial Olympics, l’Association Al Awael de M'diq a décroché la première place. L’Association nationale pour l'intégration des personnes en situation de handicap a terminé deuxième, juste devant l’Association Takafol des personnes en situation de handicap.

Au terme de ce triathlon, qui s’inscrit dans le cadre du 11ème Festival nautique de la plage de Rabat, le président du Club nautique de cette plage, Zouheir Cherki, a souligné que cet événement sera marqué par l’organisation de plusieurs compétitions, notant que la participation du Spécial Olympics constitue la bonne nouvelle de cette année.