Koeman hospitalisé pour un problème cardiaque

Le sélectionneur national des Pays-Bas Ronald Koeman (57 ans) a été hospitalisé à Amsterdam en raison de problèmes cardiaques, a rapporté dimanche le quotidien néerlandais De Telegraaf, citant son épouse. Un ennui de santé confirmé par la Fédération (KNVB).

"La rapidité avec laquelle il a pu se rendre à l'hôpital et l'intervention rapide des médecins ont permis de stabiliser son état", affirme le journal qui a contacté sa femme Bartina Koeman et son agent Rob Jansen.

L'ex-international Oranje a subi un "cathétérisme cardiaque", toujours selon le Telegraaf, et "sera probablement autorisé à quitter l'hôpital d'Amsterdam dès lundi".

"C'est un choc. Heureusement, les choses vont déjà un peu mieux. Beaucoup de force et bon rétablissement, coach", lui a souhaité la KNVB dans un tweet accompagné d'une photo du sélectionneur des Oranje depuis 2018.

Ronald Koeman les a qualifiés pour l'Euro, reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, après les avoir emmenés en finale de la Ligue des nations où la jeune équipe s'était inclinée face au Portugal (1-0).