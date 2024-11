Khouribga : Ouverture de la 4ème Conférence internationale sur les systèmes et les procédés industriels

Les travaux de la 4ème édition de la Conférence internationale sur les systèmes et les procédés Industriels (SPln2024), se sont ouverts, mardi à Khouribga, avec la participation d'une pléiade de professeurs, d'experts et d’acteurs de l’écosystème industriel régional, national et international.



Organisée par le Laboratoire de Génie des Procédés, Informatique et Mathématiques (LIPIM) de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga (ENSA), cette manifestation scientifique qui a choisi pour thème "Les défis du Nexus Énergie-Eau-Alimentation Vert et Durable" sert de plateforme pour le partage collectif, la discussion et l'échange d'idées sur les derniers développements liés aux systèmes et aux procédés industriels.



Cet événement ambitionne d'encourager de nouvelles initiatives de collaboration entre chercheurs marocains et internationaux en stimulant l'innovation et en renforçant les opportunités de réseautage et de synergies.



S'exprimant à l'ouverture de cette conférence, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane par intérim, Khalid Mehdi, a souligné que SPln2024 met en lumière un thème essentiel pour notre avenir commun, à savoir, les changements climatiques et la gestion des ressources vitales, relevant que cette problématique nécessite des approches novatrices et un changement de paradigme dans la manière dont nous gérons nos ressources, rapporte la MAP.



SPln2024 se veut plus qu'un lieu de partage de connaissances et un espace d'inspiration et d'innovation en systèmes industriels en ce sens qu’il offre une occasion exceptionnelle de favoriser l'échange d'idées, de promouvoir des avancées de pointe et de renforcer les liens entre les chercheurs marocains et internationaux, ainsi que les partenaires industriels.



Il est important d’explorer les divers aspects des défis et domaines des processus industriels et de contribuer au développement harmonieux de notre environnement, a-t-il fait enchaîné.



Pour sa part, le directeur de l’ENSA, Mohamed Sajieddine a attiré l'attention sur les problématiques liées aux défis actuels en liaison avec le changement climatique et à la gestion des ressources essentielles, rappelant que le domaine du Nexus Énergie-Eau-Alimentation est une question complexe qui requiert des solutions innovantes et une révision profonde de notre manière de gérer ces ressources interdépendantes.



L'enjeu est de concilier la demande croissante en énergie propre, en eau potable, et en production alimentaire durable, tout en respectant les principes d'un développement harmonieux et durable, a-t-il fait observer, saluant l'engagement des chercheurs, des enseignants et des doctorants qui œuvrent au quotidien dans leurs laboratoires pour améliorer la recherche.



La 4ème édition de ce rassemblement scientifique se veut une opportunité de présenter les innovations de la recherche scientifique dans le domaine des systèmes et des procédés industriels et leurs applications en plus de renforcer les liens entre les chercheurs tant au niveau national qu’international et pour favoriser les partenariats.



Cette conférence se veut un lieu de réflexion où experts, académiciens et professionnels du secteur se croisent pour partager leurs connaissances et expériences en la matière.



Le programme comprend des sessions et des panels spécialisés, des ateliers techniques, des rencontres de networking ainsi que des réunions entre étudiants, chercheurs et acteurs des procédés industriels.



Etaient présents au coup d'envoi de cette conférence, outre les étudiants et professeurs de l'ENSA, les chercheurs affiliés à plusieurs institutions scientifiques, dont entre autres, l'ENSA d'El Jadida, de l'EST de Salé et l'École Sup MTI.



