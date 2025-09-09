Khadija Bendam nommée présidente du Conseil international des sociétés nucléaires

La Marocaine Khadija Bendam a été nommée, mardi, présidente du Conseil international des sociétés nucléaires (INSC), lors de son Assemblée générale tenue à Vienne, en marge de la 69e Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).



Par cette élection, Mme Bendam devient la première femme au monde à occuper cette prestigieuse fonction au sein de l’INSC, marquant une étape historique pour la représentation féminine dans les instances internationales du nucléaire.



Cette nomination reflète également le rayonnement du Maroc à l’échelle régionale et internationale, confirmant son positionnement dans des secteurs stratégiques et de pointe, et consacrant son rôle moteur en matière de leadership et de coopération internationale.



En effet, le processus de succession de l’INSC prévoit une progression structurée au sein de l’Exécutif : du poste de secrétaire, à celui de 2e vice-président, puis de 1er vice-président, avant d’accéder à la présidence, puis au rôle de président sortant, ce parcours témoigne d’un engagement de cinq années au service de la gouvernance internationale du secteur nucléaire.



Actuellement, Mme Bendam est responsable des audits de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).



Elle est également présidente de Women in Nuclear (WiN) Morocco, membre du Conseil d’administration et de l’exécutif de WiN Global et de WiN Africa, et occupe la fonction de vice-présidente du Réseau arabe des femmes en sécurité CBRN.



La cérémonie de nomination s’est déroulée en présence des déléguées représentant plusieurs pays à travers le monde, notamment les délégués d’Australie, de Belgique, du Brésil, du Canada, de Corée, du Japon, du Mexique, du Pakistan, de Slovaquie et des Etats-Unis.



L'INSC rassemble les sociétés nucléaires du monde entier, représentant plus de 80.000 professionnels du nucléaire à l’échelle internationale. Il constitue un forum mondial où ces institutions débattent, définissent et établissent des objectifs communs, reflétant ainsi la vision et les positions des experts et travailleurs du secteur à travers leurs sociétés membres.



Fondé le 11 novembre 1990 par l’INSG (International Group of Nuclear Societies), l’INSC bénéficie du statut d’organisation non-gouvernementale auprès de l’AIEA et du Programme des Nations unies pour l’environnement.



Avec cette nomination, l’INSC réaffirme son engagement en faveur de la diversité, du leadership inclusif et du renforcement de la coopération internationale dans le domaine nucléaire.