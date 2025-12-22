L'OMDH appelle à transformer la CAN 2025 en un modèle de coexistence et de solidarité africaine


H.T
Lundi 22 Décembre 2025

L'OMDH appelle à transformer la CAN 2025 en un modèle de coexistence et de solidarité africaine
Autres articles
Le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'OMDH, reconnue d'utilité publique et dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, suit de près l'ambiance entourant cette manifestation continentale.

Partant de sa référence en matière de droits humains, l'OMDH rejette l'intolérance et le discours de haine au profit du vivre-ensemble et de la paix. Elle insiste pour que cet événement, suivi par tous les peuples africains, dépasse le cadre sportif pour incarner la solidarité continentale, transcendant les frontières héritées de la colonisation. Le Maroc et les supporters doivent y démontrer un engagement ferme envers l'ouverture et les liens culturels entre nations africaines.

 « C’est une opportunité pour le Maroc et tout son peuple d’incarner la solidarité entre les nations » africaines, a mis en exergue un communiqué de presse de l’OMDH pour qui les stades et gradins doivent devenir des espaces humains renforçant les ponts culturels et la diversité africaine.
Selon l’OMDH, cet événement représente une opportunité pour promouvoir la culture de la paix et rejeter toute forme d'intolérance, de haine.

Pour cette raison, l'OMDH invite tous les publics, en particulier les Marocains, à faire de la CAN un exemple de respect mutuel, loin de tout fanatisme. Elle appelle à la vigilance contre toute discrimination raciale ou discours haineux, à l'intérieur comme à l'extérieur des stades, dans un esprit de fraternité panafricaine.

 H.T
 


Lu 47 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS