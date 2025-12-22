L'OMDH appelle à transformer la CAN 2025 en un modèle de coexistence et de solidarité africaine

-
Les adouls du Maroc montent au créneau et exigent du chef du gouvernement le retrait immédiat du projet de loi 16.22
-
Driss Lachguar : Les récentes catastrophes à Safi et à Fès ont révélé l’incapacité gouvernementale à passer d'une logique de gestion circonstancielle à une logique de prévention et d'anticipation
-
Chutes de neiges et fortes pluies et rafales de vent jusqu’à mercredi
-
La DGSN adopte un dispositif global et intégré pour sécuriser la CAN Maroc-2025
Partant de sa référence en matière de droits humains, l'OMDH rejette l'intolérance et le discours de haine au profit du vivre-ensemble et de la paix. Elle insiste pour que cet événement, suivi par tous les peuples africains, dépasse le cadre sportif pour incarner la solidarité continentale, transcendant les frontières héritées de la colonisation. Le Maroc et les supporters doivent y démontrer un engagement ferme envers l'ouverture et les liens culturels entre nations africaines.
« C’est une opportunité pour le Maroc et tout son peuple d’incarner la solidarité entre les nations » africaines, a mis en exergue un communiqué de presse de l’OMDH pour qui les stades et gradins doivent devenir des espaces humains renforçant les ponts culturels et la diversité africaine.
Selon l’OMDH, cet événement représente une opportunité pour promouvoir la culture de la paix et rejeter toute forme d'intolérance, de haine.
Pour cette raison, l'OMDH invite tous les publics, en particulier les Marocains, à faire de la CAN un exemple de respect mutuel, loin de tout fanatisme. Elle appelle à la vigilance contre toute discrimination raciale ou discours haineux, à l'intérieur comme à l'extérieur des stades, dans un esprit de fraternité panafricaine.
H.T