Kawkab-Racing, acteurs d’un match très nul

Le KACM a été contraint au partage des points par le RAC (0-0) au Grand stade de Marrakech pour le compte de la première journée de la phase retour du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1.

Un match nul à tous les niveaux, puisqu’aucune vraie occasion ne fut enregistrée pendant les 90 minutes de jeu. Cette rencontre a été suivie par quelque mille spectateurs qui n’ont cessé de réclamer une meilleure prestation, mais en vain, et ce en dépit des changements opérés de part et d’autre.

Ce nul permet au KACM de rester 10e au classement général, tandis que le Racing se positionne toujours à la 15e place avec 12 unités au compteur.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Mohamed Chahid, l’entraîneur du RAC, en l’absence de Youssef Rossi, a déclaré que ce résultat constitue presque une victoire pour son équipe précisant que l’essentiel lors de cette journée était d’éviter la défaite. Et d’ajouter que ce point ramené de Marrakech donnera confiance aux joueurs et que le recrutement de joueurs expérimentés lors du mercato hivernal permettra de remédier aux insuffisances du début de saison.

De son côté, l’entraîneur du KACM, Jaâfar Aâtifi, a déclaré qu’il n’était pas satisfait du rendement de son équipe mais que cela s’expliquait par le fait que la reprise est toujours difficile surtout après une trêve de pratiquement cinq semaines.