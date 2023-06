Harcelée par les paparazzis, Clara Chia obtient une victoire judiciaire historique

Projetée en pleine lumière médiatique par le divorce de Shakira et Piqué, Clara Chia dit souffrir de faiblesse émotionnelle et a porté plainte contre un paparazzi.



Exposée médiatiquement, et notamment par son nouveau compagnon, Gerard Piqué, Clara Chia n'en peut plus du harcèlement quotidien des paparazzis à l'affût du moindre geste de celle qui partage désormais la vie de l'ancien défenseur du Barça.



Et ces jours-ci, Clara Chía a remporté une première victoire judiciaire d'importance puisqu'elle a obtenu une injonction d'éloignement pour un paparazzi de Barcelone. Ce dernier ne pourra plus s'approcher d'elle à moins de 400 mètres.



Selon El Periodico, pour obtenir cette sanction qui serait une "première", Clara Chía a présenté une série de rapports médicaux qui ont confirmé que son état émotionnel n'est pas optimal. Le paparazzi condamné a décidé de faire appel de cette sanction jugée "historique".



Quelques mois après la séparation d'avec Shakira, la nouvelle vie de Gerard Piqué passionne autant les médias espagnols que le grand public avide du moindre rebondissement.

C'est d'ailleurs Gerard Piqué, lui-même, qui avait révélé le nom et le visage de sa nouvelle compagne lors d'une publication sur les réseaux sociaux.