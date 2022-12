Karl-Heinz Rummenigge appelle à s'inspirer de l'expérience marocaine au Mondial 2022

L'ancien attaquant de l'équipe nationale allemande de football et ex-président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a appelé à s'inspirer de l'expérience marocaine au Mondial 2022 pour le redressement de la sélection allemande.



L'ancienne star de la Mannschaft a souligné, dans un entretien à l'Agence allemande de presse (DPA), l'importance de se servir de l'expérience marocaine '’inspirante’’ en Coupe du monde au Qatar pour "rééquilibrer à nouveau" l'équipe nationale allemande et la préparer au prochain championnat d'Europe de football 2024, qui aura lieu en Allemagne.



"Nous devons jouer au football avec humilité. Nous devons y remettre notre cœur et notre âme. Regardez les Marocains, il sera important que les joueurs et le staff technique travaillent dans ce sens", a-t-il fait observer.



"Nous devons établir un ordre du jour et ensuite travailler sur ce que l'on attend de l'équipe. Nous devons gérer les choses calmement jusqu'à ce que nous réussissions à nouveau. Il est important que la Bundesliga, l'équipe nationale et la Confédération allemande soient proches", a-t-il ajouté.



La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé, mardi, la mise en place d'un groupe d'ex-internationaux de renom, composé de Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Völler, Oliver Kahn et Oliver Mintzlaff, chargés d'accompagner le redressement de la sélection, éliminée dès le premier tour du Mondial au Qatar.



Le sélectionneur, Hansi Flick, a été confirmé dans ses fonctions jusqu'en 2024 malgré l'élimination précoce au Qatar.