Karima Benyaich : S.M le Roi a inscrit l'approche genre au centre des priorités de la consolidation de l’Etat de droit

S.M le Roi Mohammed VI a inscrit l’approche genre au centre des priorités de la consolidation de l’Etat de droit, en mettant l’accent sur l’émancipation et l’autonomisation de la femme, a souligné l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

La diplomate marocaine, qui a participé, vendredi à Segovia, à une conférence organisée par l’IE Business School sous le titre "Leadership féminin, la conquête silencieuse", a rappelé les différentes réformes entreprises par le Maroc dans la consolidation du droit des femmes.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont également pris part l'ambassadrice de la République de Colombie, Carolina Barco, et l'ambassadeur de la République d'Irlande, Sile Maguire, Karima Benyaich a cité, à ce titre, la réforme du Code de la famille, du Code de la nationalité et du Code du travail et est, en outre, revenue sur les avancées notoires apportées par la Constitution de 2011 dans ce domaine.

L’évolution du nombre de femmes à des postes de responsabilité dans l'administration marocaine, et en particulier dans la diplomatie, reflète parfaitement la dynamique dans laquelle le Maroc s'est engagé, a fait observer Karima Benyaich.

Par ailleurs, l’ambassadrice du Maroc en Espagne a tenu à saluer le rôle prépondérant qu’a joué la femme marocaine dans le contexte actuel marqué par la crise du Covid-19, notamment dans le domaine sanitaire, déplorant, néanmoins, le fait que les femmes soient les premières touchées par les retombées économiques et sociales de la pandémie.

Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre du Festival international d'art et culture « Hay festival España 2020 » qui se tient à Segovia.