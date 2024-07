Karim El Aynaoui : La compréhension du fonctionnement du marché du travail nécessite une approche multidisciplinaire

La compréhension du fonctionnement du marché du travail au Maroc nécessite une approche multidisciplinaire, a souligné, vendredi à Rabat, le président exécutif du Policy Center for the New South (PCNS), Karim El Aynaoui.



S’exprimant lors d'un séminaire organisé conjointement par le PCNS et la Banque Mondiale sur le thème "L'emploi et le fonctionnement du marché du travail au Maroc : les enseignements de la recherche récente pour les politiques publiques", M. El Aynaoui a mis en exergue l'importance de revisiter systématiquement les faits stylisés pour mieux comprendre le fonctionnement de l'économie et permettre des discussions constructives, notamment en ce qui concerne le marché du travail.



Ce séminaire, a-t-il poursuivi, marque le début d'un dialogue continu avec des discussions régulières sur ces questions, précisant que le PCNS s'est engagé à revisiter systématiquement les faits stylisés de l'économie marocaine pour maintenir une compréhension actualisée et précise.



Cette démarche est essentielle pour tout économiste, afin de disposer de cadres analytiques communs nécessaires à des discussions constructives, notamment sur des sujets comme l'élasticité emploi-croissance, l'effet de transmission du taux de change sur l'inflation et la participation des femmes au marché du travail, a-t-il expliqué.



"Ce séminaire vise à éclairer des questions majeures telles que le type d'éducation nécessaire pour les jeunes afin d'obtenir un emploi, le rôle du droit du travail et du salaire minimum sur l'emploi, ainsi que le rôle des entreprises et la relation entre croissance économique et création d'emplois", a-t-il indiqué, précisant qu'il s'agit de questions centrales pour le développement du Royaume.



M. Hentschel a, en outre, salué les progrès notables qu'a connus le Maroc, considéré comme l'un des pays à revenu moyen ayant enregistré l'une des croissances les plus robustes au monde, grâce à sa stabilité macroéconomique et politique, et à son développement économique soutenu.



Le séminaire s'est articulé autour de plusieurs ateliers où des chercheurs ont présenté les conclusions et recommandations de leurs travaux, abordant notamment les aspects institutionnels et la gouvernance du marché de travail, la relation croissance-emploi, les défis de l’autonomisation économique des femmes et le nexus éducation-formation-emploi.