Kane capitaine

Harry Kane sera le capitaine de l'Angleterre au Mondial-2018 en Russie (14 juin-15 juin), a annoncé mardi la Fédération anglaise.

Le sélectionneur Gareth Southgate a fait tourner le brassard entre plusieurs joueurs depuis qu'il a pris en main la sélection en 2016, mais il a décidé de le confier au buteur de Tottenham pour le Mondial.

L'attaquant de 24 ans, qui a inscrit 12 buts en 23 apparitions sous le maillot anglais, a déjà été capitaine à quatre reprises, la première fois lors du match de qualification contre l'Ecosse en juin dernier.

"Harry a des qualités personnelles incroyables", a souligné Southgate, qui a annoncé sa décision aux joueurs lors d'une réunion d'équipe lundi. "C'est un professionnel méticuleux et l'une des choses les plus importantes pour un capitaine, c'est qu'il montre l'exemple chaque jour", a-t-il ajouté.

Eric Dier, coéquipier de Kane à Tottenham, et le capitaine de Liverpool Jordan Henderson étaient les deux autres candidats pressentis pour tenir ce rôle.

Wayne Rooney, qui a quitté la sélection, le gardien Joe Hart, non retenu pour la Russie, et Gary Cahill ont également été capitaines sous l'ère Southgate.

"Bien sûr Harry aura besoin du soutien des autres bons leaders que nous avons autour de lui, a repris le sélectionneur anglais. Vous ne devenez pas une équipe de premier plan juste parce que vous avez un bon capitaine avec de bonnes valeurs, parce que cet état d'esprit doit se répandre à travers tout le groupe, mais je pense qu'il est prêt à relever ce défi".

L'Angleterre disputera deux matchs de préparation contre le Nigeria (2 juin) et le Costa Rica (7 juin) avant de s'envoler pour la Russie. Elle y affrontera le Panama, la Tunisie et la Belgique dans le groupe G de la première phase.