Julius Maada Bio souligne la profondeur des relations d'amitié et de coopération liant Rabat et Freetown

Le nouveau président sierra-léonais Julius Maada Bio a mis en avant, samedi à Freetown, la profondeur des relations d'amitié et de coopération liant le Maroc et la Sierra Leone, formant le vœu de les consolider davantage pour le bien des deux pays et peuples.

Echangeant avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, lors de la cérémonie de son investiture officielle, le chef de l'Etat sierra-léonais a fait part de ses remerciements pour le message de félicitations que lui avait adressé SM le Roi Mohammed VI après l'annonce de sa victoire à la présidentielle, exprimant sa considération pour la participation du Maroc à la cérémonie de passation des pouvoirs. De son côté, M. Malki, qui a représenté SM le Roi Mohammed VI à cette cérémonie, a transmis au président sierra-léonais les chaleureuses félicitations du Souverain et ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions.

M. El Malki a aussi réaffirmé le soutien du Maroc à tous les efforts visant le développement de la Sierra Leone et la poursuite des réformes menées à tous les niveaux pour concrétiser les aspirations du peuple sierra-léonais à davantage de progrès et de prospérité, selon une démarche solidaire et partenariale entre les composantes du continent africain comme préconisé par SM le Roi Mohammed VI pour la renaissance et le progrès des peuples et des Etats africains.

En marge de cette cérémonie, M. El Malki a eu des entretiens avec le président de l'assemblée nationale sierra-léonaise, Abbas Chernor Bundi, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, Driss Sbaine.

Au cours de cette entrevue, le responsable sierra-léonais a salué les efforts déployés par le Maroc dans le cadre de la solidarité et de la coopération entre les pays africains. Pour sa part, M. Malki a loué les réformes engagées en Sierra Leone, disant espérer la poursuite du processus réformiste et des progrès politiques et démocratiques accomplis par ce pays.

Il a, par ailleurs, indiqué qu'au vu de la profondeur des liens d'amitié entre les deux pays, la Chambre des représentants du Maroc met son expérience à la disposition des parlementaires sierra-léonais et les invite à effectuer des visites au Maroc.