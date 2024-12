José Manuel Albares : Rabat et Madrid vivent le meilleur moment de leurs relations bilatérales

Le Maroc et l'Espagne vivent aujourd’hui le "meilleur moment de leurs relations bilatérales", a affirmé, mercredi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.



"Nos relations avec le Maroc sont vitales et avantageuses pour les deux pays", a souligné M. Albares devant le Congrès des députés, réaffirmant que la coopération sécuritaire entre les deux pays "est déterminante" pour la lutte contre les réseaux du trafic des êtres humains et le démantèlement des cellules terroristes.



Le chef de la diplomatie espagnole a assuré, à cet effet, que le bilan de la feuille de route entre le Maroc et l'Espagne "est totalement positif et extrêmement bénéfique pour les deux pays".



M. Albares a également mis en exergue l'excellence des relations économiques bilatérales, notant que le Maroc est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Espagne.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé en 2023 les 21 milliards d’euros, sachant que près de 17.000 entreprises espagnoles exportent leurs produits vers le Maroc et plus de 4.000 entreprises espagnoles sont installées au Maroc, a-t-il soutenu.