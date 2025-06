Jorf Lasfar : COBCO inaugure une première unité de fabrication de matériaux pour batteries lithium-ion de 40.000 tonnes

COBCO annonce l'inauguration, mercredi à Jorf Lasfar, d'une première unité de fabrication de matériaux pour batteries lithium-ion de 40.000 tonnes.



"COBCO inaugure ce 25 juin, à Jorf Lasfar, au Maroc, la première phase d’investissement de son complexe industriel intégré pour les précurseurs de cathodes (pCAM) à base de Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC)", indique la société dans un communiqué, ajoutant que ce projet pionnier marque une étape majeure dans la constitution d’un écosystème batteries au Maroc.



Ces matériaux, élaborés à partir de métaux critiques, notamment le nickel, le cobalt et le manganèse, sont des composants essentiels des batteries pour véhicules électriques et le stockage stationnaire d’énergie, rapporte la MAP.



En effet, cette plateforme industrielle, implantée sur plus de 200 hectares, représente un jalon stratégique pour le développement de l’industrie marocaine des technologies propres.



Cette étape clé marque, à la fois, le lancement d’un projet pionnier hors d’Asie, et catalyse également l’essor d’un écosystème marocain dédié à l’industrie stratégique des batteries électriques destinées aux marchés MENA, Europe et États-Unis.



L’investissement global mobilisé à terme s’élèvera à plusieurs milliards de dirhams, réparti sur trois projets industriels complémentaires, avec une capacité équivalente à 70 GWh/an, soit de quoi équiper près d’un million de véhicules électriques par an.



Le complexe industriel de production de COBCO comprendra 120.000 tonnes par an de capacités de production de précurseurs NMC et 60.000 tonnes par an de capacités de production de cathodes LFP (Lithium-Fer-Phosphate), dont le déploiement sera prévu dès l’émergence d’un écosystème régional de batteries LFP.



Il s'agit également d'unités de raffinage de métaux critiques et de recyclage de la black mass, avec une capacité de traitement de plus de 60.000 tonnes par an, permettant de maximiser l’intégration locale et la circularité des matériaux.



COBCO s’inscrit dans un contexte international d’amélioration des chaînes de valeur, marqué par l’évolution des exigences réglementaires (dont la taxe carbone européenne) et la recherche de solutions de production compétitives, décarbonées et proches des marchés.



Dès son lancement, COBCO se positionne comme un acteur crédible et compétitif, capitalisant à la fois sur les forces respectives des deux partenaires AL MADA et CNGR Advanced Materials, ainsi que sur les atouts du Maroc, à savoir un environnement industriel attractif, une énergie verte à bas prix, une proximité avec l’Europe et les États-Unis, des gisements miniers de premier plan (phosphate, cobalt, cuivre et manganèse) ainsi qu'un réseau étendu d’accords de libre-échange.



Le conseil d’administration de COBCO a salué la construction et la montée en charge opérationnelle de l’usine, qui a vu le jour en moins d’un an depuis le lancement de la construction, marquant une étape industrielle majeure.



COBCO prouve ainsi que l’environnement Maroc permet d’accueillir et de développer en un temps record une filière technologique de pointe, compétitive à l’échelle mondiale et pleinement intégrée localement.



Dans une industrie portée par l’innovation, COBCO accompagne la progression de ses clients grâce à des solutions techniques de pointe, génératrices de véritables leviers de différenciation.



Son exigence constante en matière d’excellence opérationnelle et industrielle renforce leur compétitivité, tout en plaçant la durabilité des écosystèmes au cœur de sa stratégie.



Par son positionnement stratégique, COBCO renforce la souveraineté industrielle du Maroc et participe à la consolidation de son écosystème automobile face à la transition électrique.



Plus de 5.000 emplois seront mobilisés durant la phase de construction et à terme, 1.800 emplois directs qualifiés et 1.800 emplois indirects seront créés, fait savoir le communiqué.



Parallèlement, le projet accorde une place centrale à la formation, au transfert de compétences et à l’émergence d’une expertise nationale dans les métiers de la batterie, en lien avec les universités marocaines et les partenaires technologiques.



Pensé dès l’origine comme un site à faible empreinte carbone, COBCO déploie une stratégie environnementale ambitieuse : procédés responsables, recours progressif à l’énergie verte marocaine (80% en 2025, 100% fin 2026), eau dessalée, recyclage industriel, et projets de certification aux normes internationales ISO (14064, 14044, 50001).



La trajectoire ESG inclura également une participation au Carbon Disclosure Project et un alignement aux objectifs SBTi.



Avec cette première base industrielle stratégique, le Maroc affirme son ambition de devenir un acteur central dans les chaînes de valeur mondiales des technologies vertes.



COBCO incarne cette vision : une industrie de nouvelle génération, compétitive, intégrée, durable, et résolument tournée vers les besoins des marchés du futur.



COBCO est une société de droit marocain, fruit d’un partenariat stratégique entre AL MADA, fonds d’investissement marocain à vocation panafricaine, et CNGR Advanced Materials, leader mondial des matériaux pour batteries.