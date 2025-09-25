Joe Wilson : Le polisario, une organisation terroriste qui déstabilise la paix et la sécurité mondiales

Le groupe séparatiste du "polisario” est une "organisation terroriste" qui déstabilise la paix et la sécurité mondiales, a affirmé, mardi, le Congressman américain Joe Wilson, rappelant avoir introduit une législation bipartisane au niveau du Congrès US visant à classer ce groupe armé comme organisation terroriste étrangère.



"En effet, le polisario est une organisation terroriste et j'ai introduit un projet de loi visant à le reconnaître comme tel, car l’existence de ces groupes terroristes contribue à déstabiliser le monde", a souligné M. Wilson dans une déclaration à la presse à New York.



Par ailleurs, Joe Wilson s’est félicité, mardi à New York, des relations historiques et séculaires liant le Royaume du Maroc aux Etats-Unis d’Amérique, vieilles de plus de deux siècles et demi, saluant le partenariat stratégique "mutuellement bénéfique" entre Rabat et Washington.



"Aux Etats-Unis, nous apprécions le fait que le Royaume du Maroc fut la première Nation à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis d'Amérique", a déclaré à la presse M. Wilson, à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Le Maroc et les Etats-unis "oeuvrent ensemble depuis maintenant deux siècles et demi, et nous continuerons à le faire", a assuré le Congressman US.



A cet égard, M. Wilson a mis en avant l’importance géostratégique du Maroc, allié historique des Etats-Unis, tout en mettant l’accent sur le soutien américain "sans faille" à la souveraineté, la stabilité et la prospérité du Royaume.