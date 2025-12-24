Signature d'un accord-cadre entre le CSPJ et l'Institution des Archives du Maroc

Préservation de la mémoire judiciaire


Libé
Mercredi 24 Décembre 2025

Signature d'un accord-cadre entre le CSPJ et l'Institution des Archives du Maroc
Autres articles
Un accord-cadre de partenariat et de coopération a été signé, lundi à Rabat, entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et l'Institution des Archives du Maroc portant sur le renforcement de la coopération et de la coordination dans les domaines d'intérêt commun en vue de la préservation de la mémoire judiciaire.

Cet accord-cadre dont la cérémonie de signature a été présidée par le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et la directrice des Archives du Maroc, Latifa Mouftakir, vise à jeter les bases d'une approche participative en matière de documentation, d'archivage et de préservation de la mémoire judiciaire, indiquent le CSPJ et Archives du Maroc dans un communiqué conjoint.

En vertu de cet accord-cadre, les deux parties ambitionnent également l'élaboration de programmes conjoints portant sur l’échange de publications et de duplicatas de documents, l’échange d’expériences et de consultations, ainsi que l’organisation conjointe de séminaires scientifiques et de rencontres de sensibilisation sur les archives et la mémoire judiciaire.

Cet accord-cadre s'assigne aussi pour objectifs de renforcer les capacités dans le domaine de la conservation et de la gestion des archives, d'organiser des expositions conjointes sur la mémoire et l'histoire judiciaire, outre l'édition conjointe de publications promouvant la préservation de la mémoire judiciaire.

La signature de cet accord-cadre vient illustrer la volonté commune du CSPJ et de l'Institution des Archives du Maroc de consolider leurs relations de coopération, de partenariat et d’ouverture institutionnelle, tout en œuvrant à institutionnaliser leur coopération dans les domaines de la documentation, de l’archivage et de la préservation de la mémoire judiciaire.


Lu 497 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Décembre 2025 - 12:00 Le Nord pollue, le Sud paie

Mercredi 24 Décembre 2025 - 12:00 Dérive législative : Mise en garde solennelle de l’USFP

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS