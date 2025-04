Jazzablanca : 26 concerts et plus de 180 musiciens attendus à la 18ème édition

Le Festival Jazzablanca, prévu du 3 au 12 juillet prochain à Casablanca, promet des performances exceptionnelles pour sa 18ème édition, à travers une programmation éclectique mettant à l'honneur plus de 180 musiciens.



Selon un communiqué des organisateurs, cette édition prévoit 26 concerts animés par des artistes issus de 14 pays : Royaume-Uni, France, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Brésil, Liban, Palestine, Tunisie, Algérie, Cuba, Mali et République Démocratique du Congo.



Le Maroc y sera représenté à travers cinq artistes aux esthétiques singulières : Hindi Zahra, Aïta Mon Amour, Majid Bekkas Trio, Oum, et le duo Hamid El Kasri & Mehdi Nassouli, ajoute la même source.



Sur la scène principale, Casa Anfa, se produira Oum, figure emblématique de la scène musicale marocaine contemporaine. L’artiste proposera un voyage sonore empreint de douceur, où s’entrelacent les influences sahariennes, le jazz et la soul, dans une expression artistique à la fois ancrée et ouverte sur le monde.



A la clôture de cette 18ᵉ édition, Jazzablanca présentera une création originale inédite, fruit d’une rencontre entre deux figures majeures de la musique gnaoua : Hamid El Kasri et Mehdi Nassouli.



Ce projet, imaginé spécialement pour le festival, rassemblera sur scène ces deux Maâlems de générations différentes, porteurs de styles complémentaires, et chacun fort d’une riche expérience de collaborations internationales.



Parmi les moments forts également, le public aura rendez-vous, le 5 juillet, avec la saxophoniste britannique Nubya Garcia (Scène 21), figure montante de la scène jazz londonienne, et le groupe français, référence incontournable de l’électro-swing, Caravan Palace.



Le 10 juillet, l’organiste américain Cory Henry, et son groupe The Funk Apostles investiront la Scène Casa Anfa pour un set mêlant gospel, jazz et funk. Il sera suivi du groupe australien d’indie pop qui fait vibrer les foules du monde, Parcels, poursuit le communiqué.



Le jour suivant, sur la Scène 21, le public découvrira Dominique Fils-Aimé, chanteuse canadienne à la voix envoûtante, dont l’univers musical mêle avec finesse soul, jazz et engagement social.



Il convient de rappeler que la programmation de Jazzablanca à Anfa Park s’articule en trois temps forts : du 3 au 5 juillet, le festival s’ouvre avec éclat, proposant trois soirées riches en émotions, où se mêlent grandes icônes internationales. Du 6 au 9 juillet, le Village devient un véritable laboratoire artistique, offrant un espace d’exploration propice à la découverte, avec une Scène 21 dédiée aux artistes qui repoussent les frontières du jazz et des musiques actuelles.



Enfin, du 10 au 12 juillet, Jazzablanca retrouve toute son ampleur sur ses deux scènes phares pour clore cette 18ᵉ édition en beauté, avec des têtes d’affiche prestigieuses, des créations originales et des performances d’une rare intensité.