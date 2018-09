Jawad Ziyet, nouveau patron des Verts

L’assemblée générale du Raja, section football, qui a eu lieu, jeudi dernier dans un hôtel casablancais, a débouché sur l’élection à l’unanimité d’un nouveau président du club, en la personne de Jawad Ziyet.

Hormis celui-ci, l’AG, qui s’est déroulée dans une ambiance tendue, comptait également la candidature d’Ali Hamdi, sachant que M’Hamed Aouzal, président du Comité provisoire avait décidé de ne pas briguer ce poste.

L’ère donc du Comité provisoire, post Said Hasbane, mis en place depuis le 13 avril dernier a duré cinq mois pour laisser place à l’élection d’un nouveau président, faisant partie dudit comité et qui devra constituer dans les prochains jours le nouveau bureau dirigeant du Raja. Club dont la dette exigible a été chiffrée à 89 millions de dirhams, alors que les adhérents avaient approuvé de soumettre les comptes à un audit.

A ce propos, Jawad Ziyet a affirmé que la crise du Raja ne peut être résolue du jour au lendemain et qu’elle nécessite du temps, trois ou quatre années, en plus de la conjugaison des efforts de l’ensemble des potentialités rajaouies.

Le nouveau patron des Verts n’a pas manqué de remercier les joueurs pour leur sacrifice, réussissant malgré la crise, une saison 2017-2018 pleine qui a permis au club de retrouver la compétition africaine à travers la Coupe de la CAF.