Jason Guberman: L'ouverture du poste-frontière Allenby est une percée grâce à la médiation royale

L' ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby reliant la Cisjordanie et la Jordanie est une "percée diplomatique et humanitaire" rendue possible grâce à la médiation directe du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné le directeur exécutif de la Fédération séfarade américaine (ASF), Jason Guberman. “Sa Majesté le Roi Mohammed VI doit être salué pour la percée diplomatique et humanitaire entre Israël, le Royaume de Jordanie et l’Autorité palestinienne ayant permis l’ouverture du poste frontière Allenby/Roi Hussein", a indiqué M. Guberman dans une déclaration à la MAP, dimanche. Il a également souligné que la facilitation du commerce et des voyages est un "moyen tangible" d'instaurer la confiance, “la base indispensable pour la paix et la prospérité entre les partenaires”. Evoquant un “fait révélateur”, M. Guberman a fait observer que cette percée est intervenue quelques jours après l'annonce, lors d'un Conseil des ministres présidé par le Souverain, de mesures élaborées, en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, concernant l’organisation de la communauté juive marocaine. Il s’agit de la mise en place de trois instances représentatives (Conseil national de la communauté juive marocaine, Commission des Juifs marocains de l'étranger et Fondation du judaïsme marocain-NDLR), a-t-il rappelé, relevant que ces structures visent à renforcer la culture judéo-marocaine et à préserver le patrimoine et les liens qui unissent la communauté juive marocaine dans le monde. Et de conclure que le lien entre les deux annonces est la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'illustrer le modèle marocain de coexistence, “source de force à l'intérieur du pays et de plus en plus à l'étranger”.