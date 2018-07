James Rodríguez redevable au fisc espagnol

Le milieu de terrain colombien du Bayern de Munich James Rodríguez devra payer 11,65 millions d'euros pour avoir fraudé le fisc en Espagne quand il jouait au Real Madrid, a affirmé jeudi le journal espagnol El Mundo.

James, cédé au Bayern par le Real Madrid l'an dernier, doit s'acquitter de 6,35 millions d'euros au titre des impôts sur ses droits à l'image, auxquels s'ajoutent une sanction et des intérêts, selon le journal.

Transféré au Real Madrid en provenance de Monaco pour 80 millions d'euros à la mi-2014, James avait fait sa déclaration fiscale en tant que non résident. Mais selon El Mundo, le fisc a considéré qu'il aurait dû le faire comme résident, ce qui fait toute la différence.

Consultée par l'AFP, l'administration des impôts a refusé de confirmer l'information, rappelant qu'elle ne communique pas sur les dossiers des contribuables.

Le meilleur buteur du Mondial-2014 au Brésil (6 buts) rejoindrait ainsi la longue liste des célébrités du foot ayant eu des démêlés avec le fisc espagnol.

Certains sont parvenus à des accords avec l'administration pour échapper aux poursuites judiciaires, telle la star du Real Madrid Cristiano Ronaldo, récemment transféré à la Juventus Turin: il a accepté le paiement de 18,8 millions d'euros et une peine de deux ans de prison qu'il n'aura pas à purger.

Son grand rival au FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi, n'avait pas évité le procès et avait été condamné en 2016 pour fraude fiscale à une amende de deux millions d'euros et une peine de 21 mois d'incarcération, qui avait ensuite été commuée en amende supplémentaire.