Jamal Sellami: Nous aspirons à entamer 2018 par un nouvel exploit

La sélection nationale des joueurs locaux aspire, à travers sa participation au CHAN-2018 qui se déroulera au Maroc du 13 janvier au 4 février, à entamer l'année par un nouvel exploit pour le football marocain, a affirmé l'entraîneur du Onze national, Jamal Sellami.

"L’année 2017 a témoigné du grand réveil du football marocain et son retour au-devant des scènes continentale et internationale" suite aux performances de l'équipe nationale et du WAC de Casablanca, a indiqué Sellami dans un entretien accordé à la MAP, faisant observer que le CHAN constitue une "belle vitrine" pour les joueurs évoluant aux championnats locaux pour montrer leur talent et s’ouvrir les portes du professionnalisme.

Le technicien national, a, par ailleurs, précisé que "loin de mettre la pression sur les joueurs, la qualification au Mondial-2018 en Russie et le sacre du WAC en Ligue des champions constituent une motivation pour les joueurs afin de s’appliquer au maximum et garnir le palmarès des exploits par un nouveau sacre".

Sellami s’est ensuite arrêté sur les conditions "difficiles" qui ont entouré la participation de la sélection marocaine des joueurs locaux aux précédentes éditions et les nouveautés que peut apporter l’organisation de cette cinquième édition au Royaume.

"Disputer cette compétition en Afrique subsaharienne est accompagné de plusieurs difficultés en rapport avec le climat et les infrastructures", a expliqué le coach national, soulignant que suite à la décision de la CAF de désigner le Maroc pour abriter le CHAN, en remplacement du Kenya, les joueurs et le staff nationaux sont motivés et conscients de la responsabilité qu’ils doivent assumer avec brio pour écrire une nouvelle page de l’histoire footballistique nationale.

En perspective de cette compétition, l’ex-joueur du Raja de Casablanca a fait savoir que les préparatifs se déroulent dans de "très bonnes conditions", déplorant, cependant, les blessures, de dernière minute, de certains éléments clé de l'équipe, en l'occurrence les attaquants du DHJ, Hamid Ahadad, et du WAC, Mohamed Onajem.

En revanche, souligne Sellami, les remplaçants ont été minutieusement choisis pour compenser ces absences en vue de répondre aux normes d’homogénéité, de cohésion et de complémentarité qui font la force d’une équipe. Sellami avait déjà dévoilé la liste finale des 23 joueurs qui représenteront le Maroc au CHAN-2018, qui se déroulera dans les villes de Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.

Les Nationaux entameront l’aventure face à la Mauritanie samedi prochain en match d’ouverture, avant d’affronter la Guinée (mercredi 17 janvier). Le dernier match de la phase de poules opposera les Lions de l’Atlas au Soudan le 21 janvier.