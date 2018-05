Intensification des préparatifs de l'opération Marhaba 2018

La commission mixte maroco-espagnole chargée de l'opération Marhaba 2018 a tenu, les 9 et 10 mai à M'diq, une réunion consacrée à l'examen des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions au déroulement de l'opération de transit.

Cette réunion co-présidée par le wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali, et le sous-secrétaire espagnol à l'Intérieur, Luis Aguilera Ruiz, a été une occasion pour examiner les dispositifs qui seront mis en place de part et d'autre, en vue de garantir la fluidité du trafic, la sécurité et la sûreté, et les actions de proximité, d'appui et d'assistance des Marocains établis à l'étranger.

Dans ce cadre, un plan de flotte important a été validé visant à assurer un trafic maritime dans de très bonnes conditions, et des mesures de sécurité ont été prises notamment au niveau de l'inspection des navires, outre la mise en place d'une commission commune qui veillera à ce que les prestations offertes soient à la hauteur des attentes des passagers et au renforcement des effectifs mobilisés pour davantage de sécurité.

Les deux parties se sont également penchées sur les services de proximité et d'assistance prévus lors de l'opération Marhaba 2018, dans laquelle la Fondation Mohammed V pour la solidarité assure un rôle central, et ce afin d'accompagner le retour des Marocains résidant à l'étranger.

A cet effet, la Fondation Mohammed V pour la solidarité compte mobiliser plus de 1.230 éléments, dont des assistantes sociales, des médecins, des infirmiers et des vacataires, et sera ainsi présente sur plusieurs sites (aires de repos, ports et aéroports), aussi bien au niveau national qu'à l'étranger.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées de l'excellence de leur coordination et du degré de synergie de leurs actions qui font de l'opération Marhaba une opération inédite en matière de gestion des flux, et ont décidé de renforcer la coordination entre les points focaux et de mieux gérer et anticiper les problèmes, notamment dans les périodes de pic.

Cette réunion a été également une occasion pour rappeler la Haute sollicitude Royale envers les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, et mettre en avant l'attachement fort des compatriotes marocains à leur mère patrie.