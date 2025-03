Installation des membres de la Commission du Fonds d'aide à la production cinématographique

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a procédé, dernièrement à Rabat, à l'installation des membres de la Commission du Fonds d'aide à la production des œuvres cinématographiques, en présence du secrétaire général du département de la Communication et directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz Boujdaini.



Présidée par Amine Nassour, la Commission compte parmi ses membres, Bissane Khairat, Karim Douichi, Bouchra Mazih, Mohamed Essaoudi, Fouad Challa, Wijdane Khalid, Sidi Mohamed El Idrissi, ainsi que Chanaz El Akrichi, représentante du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Communication -, Abdellah Sadik, représentant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture - et Khadija Feddi, représentante du CCM, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Selon la même source, cette rencontre a été l’occasion pour M. Bensaid de passer en revue les efforts déployés par son département, en collaboration avec le CCM, afin de promouvoir et développer l’industrie cinématographique nationale pour qu'elle soit au diapason des aspirations.



Et de poursuivre que ces efforts consistent à œuvrer, selon une approche participative associant les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et les différentes parties prenantes du secteur, à la mise en œuvre des dispositions de la loi n°18.23 relative à l’industrie cinématographique et portant réorganisation du CCM, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, ainsi qu'au renforcement de la présence du cinéma marocain à l’étranger, dans le but d'explorer de nouvelles opportunités de financement et de promotion du film marocain à l’échelle internationale.



L'enjeu est de donner corps à une nouvelle vision basée sur l'encouragement de l’investissement national et sur l'ouverture à l'expertise étrangère en la matière, tant en termes de pratique professionnelle que de soutien à la coproduction, nationale ou internationale, tout en veillant à garantir un climat de travail favorable aux techniciens marocains et étrangers, a relevé le ministre.



L'objectif, a enchaîné M. Bensaid, est d'instaurer un modèle économique autonome à même de générer des opportunités d’emploi et de contribuer au développement socioéconomique du Royaume.



Par ailleurs, le ministre a souligné que la finalité de la mise en place du dispositif de soutien public est d'améliorer la qualité de la production nationale et des mécanismes de rayonnement international du cinéma marocain, dans le cadre de la valorisation de la culture, de la civilisation et de l’identité marocaine, riche de ses multiples affluents, en plus de s'ouvrir à de nouveaux marchés pour la distribution du film marocain, notamment en Asie et dans les pays où est établie la diaspora marocaine.



Il a, à cet égard, tenu à remercier le président et les membres de la Commission pour avoir accepté d’assumer cette responsabilité et de s’engager dans le chantier de la promotion du cinéma marocain.