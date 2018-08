Insolite : Voleur de métal sur les voies ferrées

Un homme qui volait seul, à l'aide de quelques outils, des pièces métalliques servant à fixer au sol les rails des chemins de fer, a été arrêté à Saint-Pétersbourg, a annoncé la police de la deuxième ville de Russie, qui évalue son butin à quelque 275 tonnes de métal.

Ce chômeur âgé de 38 ans se rendait pendant la nuit à la station Krasnoïe Selo, dans le sud de l'ancienne capitale impériale, pour démonter discrètement des écrous et autres éléments en métal, armé seulement d'une clé de serrage et d'une pince, selon un communiqué de la police.

La police ne précise pas depuis combien de temps l'homme, de nationalité russe, commettait ces vols.

Pris en flagrant délit et interpellé, il encourt jusqu'à cinq ans de prison.

Les pièces en métal font souvent l'objet de vols en Russie, notamment sur les chemins de fer, une tonne pouvant se vendre pour environ 14.000 roubles (190 euros).