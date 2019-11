Insolite : Voler une voiture de gendarmerie

Sa «blague» lui aura coûté cher. Un homme de 27 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, dans l'Hérault (France), à 21 mois de prison ferme, dont six mois issus de la révocation d’un sursis, pour avoir tenté de voler… une voiture de gendarmerie.

A la fin du mois de septembre, tandis qu’une patrouille intervenait à Montblanc, près de Béziers, l’individu avait été surpris par les gendarmes en train de manipuler la poignée de la portière de leur voiture, indiquent les services de gendarmerie.

Interpellé pour tentative de vol, le mis en cause a essayé de se justifier en indiquant aux enquêteurs qu’il voulait simplement «prendre la voiture pour faire une blague». Pour ne rien arranger à son cas, l’homme avait copieusement injurié les militaires, ajoute la gendarmerie, et agressé une femme de son entourage.