Insolite : Vieux fromage

On dit souvent que les fromages s’améliorent avec le temps. Mais qu’en est-il quand ces derniers sont vieux de plusieurs milliers d’années ? Selon une étude publiée dans la revue Analytical Chemistry d’ACS, un fromage de plus de 3.200 ans aurait été retrouvé. Il s’agirait du plus vieux fromage solide jamais trouvé.

L’incroyable découverte a été faite dans la tombe de Ptahmes, maire de Memphis en Egypte au 18e siècle av. J.-C. Cette tombe avait été découverte en 1885 avant d’être perdue sous les sables puis retrouvée en 2010.

A l’intérieur, un pot contenait une masse blanchâtre solidifiée, ainsi qu’un tissu de toile qui aurait pu recouvrir le pot ou servir à conserver son contenu. Un produit laitier fabriqué à partir de lait de vache et de lait de brebis ou de chèvre.

Outre le fait qu’il ait largement dépassé la date de péremption l'étude révèle que le fromage était impropre à la consommation car il était contaminé par une bactérie responsable de la brucellose, transmise en mangeant des produits laitiers non pasteurisés.