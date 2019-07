Insolite : Un défunt n'est pas un passager comme les autres

Un plus un ne font pas toujours deux: c'est ce qu'a appris à ses dépens le chauffeur d'un corbillard arrêté par un policier dans l'Etat américain du Nevada alors qu'il circulait sur une autoroute dans une voie réservée aux véhicules transportant plusieurs personnes.

Le policier, Travis Smaka, a raconté à la chaîne de télévision CNN comment il avait fait stopper lundi un fourgon gris après s'être aperçu que seul le conducteur se trouvait à bord alors qu'il circulait dans une voie réservée aux "véhicules à occupation multiple".

Assez fréquentes sur les autoroutes américaines, ces voies sont destinées à fluidifier la circulation et généralement réservées aux véhicules transportant au moins deux personnes.

Pour se justifier, le chauffeur du fourgon a alors expliqué au policier qu'il avait "quelqu'un de décédé à l'arrière du véhicule", effectivement aménagé comme un corbillard avec un brancard occupé par un défunt, comme l'a constaté Travis Smaka.

"Donc il ne compte pas à l'arrière?", a demandé le conducteur, en voyant l'air désabusé du policier.

Non, il faut au moins deux occupants vivants pour être autorisé à circuler dans ce type de voie. Les mannequins ou les animaux de compagnie ne sont pas qualifiés non plus, a expliqué Travis Smaka.

Visiblement de bonne foi, le chauffeur du corbillard a pu repartir avec un simple avertissement.