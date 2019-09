Insolite : Un bureau de poste fermé à cause d'une invasion de puces

Le bureau de poste de Guînes (Pas-de-Calais) est fermé depuis près d'une semaine en raison d'une invasion de puces, a-t-on appris mardi auprès de la direction, qui conseille aux habitants de se rendre à Marquise, à une quinzaine de kilomètres.

"Les agents ont constaté cette invasion" la semaine dernière, les insectes étant suffisamment nombreux pour être "visibles" et "le bureau a donc fermé mercredi par mesure de sécurité, pour les clients et pour les agents", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la direction, confirmant une information de la Voix du Nord. "Nous ne connaissons pas l'origine de cette invasion, (...) mais une entreprise spécialisée doit intervenir rapidement pour traiter le bureau et permettre une réouverture dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

Mardi, une affiche placardée sur la devanture du bureau conseillait aux habitants de "se rapprocher du bureau de Marquise", situé à une quinzaine de kilomètres, pour envoyer leurs lettres et colis, a constaté un correspondant de l'AFP.