Insolite : Touré expulsé

Retardataires, s'abstenir: l'ex-milieu star ivoirien Yaya Touré a reçu un carton rouge pour une faute commise au bout de 10 secondes de jeu avec son club chinois de Qingdao Huanghai.

L'ancien joueur de Barcelone et de Monaco a été expulsé après recours à l'arbitrage vidéo (VAR) pour avoir asséné un coup de pied à un adversaire lors d'un match à domicile contre le Nantong Zhiyun.

Qingdao, l'équipe de deuxième division où il a signé en juillet, a finalement perdu le match 2-1 mais a tout de même été sacrée championne et jouera la saison prochaine en Super League, l'élite chinoise.

Yaya Touré, 36 ans, a affirmé la semaine dernière à l'AFP qu'il ne devrait pas rester à Qingdao l'an prochain et qu'il souhaitait continuer à jouer jusqu'à 40 ans.