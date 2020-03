Insolite : Suspension de change de devises

L’une des plus grandes banques de Thaïlande, «Kasikorn Bank», a annoncé lundi qu’elle suspend tous les services de change de devises dans l’ensemble de ses agences par crainte que les billets de banque soient un vecteur de propagation du virus de l’épidémie Covid-19.

La banque a déclaré qu’elle suspendait provisoirement l’ensemble de ses activités de change et qu’elle n’acceptait plus les espèces étrangères dans ses agences et guichets, indique le communiqué, qui précise que la décision prend un effet immédiat. Le document précise qu’il est du «devoir civique de la banque d’agir sur cette question très importante ». La société ajoute également qu’à ce stade, « aucun de ses employés n’a été infecté par le Covid-19 ».

Aucune échéance n’a été fixée quant à cette suspension et « le service reprendra lorsque la situation du Covid-19 s’améliorera de manière significative, selon les annonces du ministère de la Santé publique », lit-on dans le communiqué.

Kasikorn Bank a également décidé que le personnel qui travaillait dans les guichets de change de la banque à l’échelle nationale doit désormais demeurer en quarantaine chez lui pendant 14 jours.

La semaine dernière, la banque avait fermé pour une durée de 14 jours une de ses succursales dans la province de Chonburi, après qu’un ressortissant italien testé par la suite positif au coronavirus a effectué des transactions dans la banque.

La Thaïlande a été le premier pays à enregistrer en janvier dernier des cas de Covid-19 en dehors de la Chine. Selon les autorités, le pays compte 50 cas de contamination confirmés et un décès, un chiffre que plusieurs experts mettent en doute.