Insolite : Statue de Donald Trump nu

Une statue de Donald Trump, nu et bedonnant, a été adjugée 28.000 dollars à Los Angeles, l’acquéreur étant une personnalité de la télévision américaine amateur d’activités paranormales, a annoncé la maison de ventes aux enchères Julien.

Cette création d’un collectif anarchiste de la côte Ouest des Etats-Unis est probablement l’unique exemplaire restant du 45ème président américain représenté dans le plus simple appareil ayant échappé à la destruction ou à être confisqué et qui n’a pas été vandalisé. C’est le sort qu’ont connu les quatre autres copies de Donald Trump nu.

Ces créations étaient apparues en août 2016 dans des lieux publics de Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle et Cleveland, alors que la candidature de Donald Trump suscitait le scepticisme mais un intérêt au-delà des frontières.

Une galerie de Hollywood, La Luz de Jesus, avait réussi à mettre la main sur la statue, avant qu’elle ne soit confisquée et fondue.

L’acquéreur, Zak Bagans, enquêteur sur les questions paranormales et personnalité de la télévision, entend exposer ce Donald Trump dodu dans son musée hanté à Las Vegas, selon un communiqué de la maison Julien.