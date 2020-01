Insolite : "Star Trek"

La célèbre série "Star Trek", connue pour avoir inspiré notre culture et notre technologie, se retrouve maintenant suspectée d'avoir déteint sur l'armée américaine: le logo de la nouvelle Force de l'espace dévoilé vendredi rappelle un blason utilisé dans l'univers de science-fiction.

Le président Donald Trump a révélé dans un tweet le logo de la sixième branche des forces armées des Etats-Unis, dont il est à l'origine de la création. Il s'agit d'une flèche pointée vers le haut, surplombant une planète sur un fond d'étoiles.

Un logo très similaire à celui de la Starfleet, une flotte spatiale de l'univers Star Trek, qui existe depuis 1966.

La ressemblance a évidemment provoqué amusements et moqueries sur les réseaux sociaux, ce qui a vraisemblablement poussé le Pentagone à publier un communiqué.

"Le symbole delta, l'élément principal du sceau, a commencé à être utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942 et a été utilisé sur des emblèmes d'agences spatiales dès 1961", soit cinq ans avant la création de Star Trek, a déclaré un porte-parole du ministère américain de la Défense.