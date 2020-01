Insolite : Sosie de Michael Jackson

Sergio Cortés est bien embêté. Cet Espagnol qui vit à Barcelone est un sosie de Michael Jackson… Si ressemblant que des fans, persuadés que le Roi de la Pop est toujours vivant, réclament qu’il fasse des tests ADN.

Sa ressemblance avec la star décédée en 2009 est frappante, à tel point qu’elle lui a permis d’en faire son métier. Sergio Cortés est sosie de Michael Jackson. Il voyage beaucoup, de l’Europe à l’Amérique du Sud en passant par l’Asie, pour interpréter les tubes du chanteur de Thriller. Se présentant comme un «Michael Jackson Tribute Band», Sergio Corés fait ce métier depuis de nombreuses années, et a ses propres fans.

Mais depuis le début du mois de novembre, sa ressemblance a pris de nouvelles proportions. Des fans, persuadés que Michael Jackson est toujours en vie, pensent qu’il se cache désormais sous les traits de Sergio Cortés. Et réclament que l’Espagnol fasse des tests ADN pour prouver qu’il n’est pas le Roi de la Pop.

Le 30 octobre, Cortés publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo pour annoncer un concert en Thaïlande, à Pattaya, le 23 décembre. « A tous les fans de Michael Jackson : venez me voir performer (…). Je vous aime, je vous vois, je suis Sergio Cortés », disait-il avec un accent espagnol assez prononcé. Mais ses boucles noirs, son petit nez retroussé et ses traits semblables à ceux de Jackson ont suffi à lancer les théories les plus folles.

Trois jours plus tard, le tabloïd britannique Daily Star racontait que plusieurs fans de Michael Jackson s’étaient manifestés dans les commentaires de la vidéo de Sergio Cortés, exigeant que celui-ci fasse des tests ADN pour prouver qu’il n’était pas le chanteur toujours vivant.

Sergio Cortés a donc dû prendre la parole publiquement, pour rappeler qu’il n’était pas le Roi de la Pop. Dans une interview à Public, il affirme : «Je suis Sergio et cette confusion me désole pour sa famille. Eux savent qu’il est mort. Je ne veux pas entretenir le doute». Il explique lui ressembler «depuis l’âge de 13 ans» : «J’ai travaillé ma voix, mais je vous jure que mon corps et mon visage sont 100% naturels».