Insolite : Silos à grains

Des silos à grains sud-coréens transformés en gigantesque oeuvre d'art colorée sont entrés au livre Guinness des records comme la plus grande fresque murale extérieure du monde.

La peinture, qui dépeint le passage d'un jeune garçon vers l'âge adulte, se trouve dans le port d'Incheon, à l'ouest de Séoul, et occupe 23.688 mètres carrés.

La fresque a été commanditée par la municipalité d'Incheon ainsi que par les autorités portuaires afin d'améliorer l'image des infrastructures industrielles vieillissantes.

D'après l'agence sud-coréenne Yonhap, elles s'inspiraient de projets artistiques collectifs menés dans les années 1920 à travers les Etats-Unis et le Mexique.

Vingt-deux artistes ont utilisé plus de 850.000 litres de peinture pour raconter leur histoire, qui reflète les quatre saisons, pour un coût de 550 millions de wons (430.000 euros). Les silos ressemblent désormais à des jaquettes de livres.

Le précédent record appartenait au Pueblo Levee Project, à Pueblo dans l'Etat américain du Colorado, qui mesure 16.554 mètres carrés.

Les autorités espèrent aussi que les silos favoriseront le tourisme à Wolmi, île voisine d'Incheon et destination prisée.