Insolite : Quand un passager éternue

La paranoïa monte et l’avion descend: un petit groupe de passagers alarmés par les éternuements et la toux d’un de leurs voisins, craignant qu’il ne soit porteur du nouveau coronavirus, ont tellement protesté que leur vol a fini par se poser pour les laisser sortir.

Le vol United Airlines devait relier dimanche après-midi le comté d’Eagle, dans le Colorado (ouest), à Newark sur la côte est des Etats-Unis, a précisé à l’AFP la compagnie.

Il a fait une escale imprévue à Denver, au cours de laquelle trois passagers ont quitté l’appareil, avant de reprendre sa route.

La compagnie a indiqué à des médias locaux qu’il ne s’agissait “en aucune manière d’une urgence médicale” mais d’un incident suscité par des passagers ayant peur d’être contaminés par un autre voyageur qui éternuait et toussait.

Ce voyageur, qui a été examiné lors de l’escale de Denver, souffrait simplement d’allergies, n’avait pas de fièvre et a donc pu demeurer à bord.

Trois personnes se plaignant de sa présence ont en revanche préféré débarquer et poursuivre leur trajet par d’autres moyens, a indiqué la police de Denver.