Insolite : Prendre place sur l'aile de l’avion

Un passager d'un vol de la compagnie Ryanair reliant Londres à Malaga, dans le sud de l'Espagne, visiblement lassé d'attendre le débarquement à l'arrivée, s'est installé sur l'aile de l'avion, a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie et d'un témoin.

"Cela faisait environ une demi-heure que nous attendions pour sortir de l'avion, ce monsieur s'est dirigé tranquillement vers la sortie de secours, il a tiré sur le mécanisme d'ouverture, a regardé dehors, puis il est revenu chercher son sac à dos et il est sorti sur l'aile", a raconté à l'AFP Fernando del Valle, un passager.

Sur les images postées sur son compte Facebook, on observe un homme qui marche sur l'aile et y pose son sac à dos avant de s'installer à côté.

"Le commandant de bord était sidéré (...) il a demandé qui était sorti sur l'aile", a raconté ce vacancier espagnol, qui rentrait lundi soir de Londres à bord du vol FR8164, parti avec une heure de retard et arrivé une vingtaine de minutes après l'heure prévue, vers 23h10 (22h10 GMT) à Malaga.

L'homme, dont l'âge et l'identité n'ont pas été révélés par Ryanair, a été immédiatement arrêté, a précisé une porte-parole de la compagnie en Espagne, dans un communiqué transmis par mail.

"Le commandant de l'avion a requis l'intervention de la Garde civile, qui a identifié le passager et a signalé l'infraction à l'agence de sécurité aérienne", a précisé de son côté un porte-parole de la Garde civile.