Insolite : Pluie d’argent

Il a plu des billets de banque samedi dans les rues d'un quartier populaire de Hong Kong, une initiative revendiquée par un jeune spécialiste des cryptomonnaies qui voulait "aider les pauvres" et qui a été arrêté dimanche.

Des passants ont filmé samedi dans le quartier de Sham Shui Po avec leur téléphone portable des billets voletant depuis le sommet d'un immeuble jusqu'au sol où les gens tentaient de les attraper.

La scène a été retransmise en direct par un homme qui gère une page Facebook sur les cryptomonnaies et dit avoir voulu jouer les Robins des Bois.

Wong Ching-kit, âgé de 24 ans et connu en ligne sous le surnom de "Jeune maître de la monnaie", a expliqué sur Facebook avoir ainsi souhaité "aider les pauvres en volant les riches".

"Je me demande si l'un d'entre vous croit que l'argent peut tomber du ciel?", s'est-il interrogé avant que la caméra se tourne vers le sommet d'un immeuble voisin d'où s'envolaient comme des confettis des flots de billets de 100 dollars de Hong Kong (12,80 USD).

Il a été arrêté dimanche, accusé d'avoir provoqué des troubles dans un lieu public, alors qu'il revenait dans le quartier à bord de sa Lamborghini.

La police a précisé avoir récupéré des billets pour une valeur de quelque 6.000 HKD (environ 770 USD).

Des fortunes se sont constituées depuis quelques années grâce aux cryptomonnaies, très en vogue en particulier le bitcoin dont la valeur a toutefois plongé, passant de quelque 20.000 USD fin 2017 à environ 3.200 USD vendredi dernier.