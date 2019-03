Insolite : Pas de bol

Neuf Erythréens, montés dans un camion frigorifique en Belgique avec l'espoir d'aller en Grande-Bretagne, ont été interpellés lundi matin à Orléans, a-t-on appris de source judiciaire.

Le chauffeur du camion, un Roumain interpellé lors de la découverte de ses passagers clandestins, a été remis en liberté en fin de journée, aucune charge ne pouvant être retenue contre lui, a précisé le procureur de la République d'Orléans.

Les migrants, huit hommes et une femme, avaient appelé les secours alors qu'ils étaient dans le camion et avaient du mal à respirer, saisis par le froid. Ils ont été localisés grâce à leur appel.

Le camion, faisant le trajet entre la Suède et Orléans, a été trouvé dans le quartier de la Source, sa destination finale.

Pris en charge par les services concernés, les huit hommes et la femme ont reçu une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), a précisé le procureur.