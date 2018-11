Insolite : Pas d'acheteur pour les deux dinosaures aux enchères à Paris

Deux squelettes de dinosaures, un Allosaurus et un Camptosaurus, mis aux enchères à Paris mercredi dernier n'ont pas trouvé preneur, les prix de réserve n'ayant pas été atteints, a constaté un journaliste de l'AFP. Vendus séparément et estimés chacun entre 500.000 et 800.000 euros, ces deux géants de l'ère jurassique (148 à 154 millions d'années), découverts dans l'Etat du Wyoming (Etats-Unis), étaient mis en vente par un collectionneur européen chez Artcurial. Avec une dernière offre à 580.000 euros, l'Allosaurus, avec un squelette complet à 55 %, n'a pas atteint les 600.000 euros de l'estimation basse et prix de réserve fixé par le vendeur.

Herbivore et principalement bipède, le Camptosaurus, complet à 90%, a fait l'objet d'une offre à 480.000 euros. Le prix de réserve avait été fixé à 500.000 euros. Deux jours avant la vente, un expert avait contesté la formulation des notices de ces deux spécimens et introduit une requête auprès du Conseil des ventes volontaires (CVV). Celui-ci, après délibérations, avait décidé de rejeter toutes les contestations, ne donnant donc pas suite à la demande de suspension de la vente aux enchères.