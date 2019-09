Insolite : Panthère noire

Une panthère noire, qui "s'est baladée" mercredi soir sur le toit d'un immeuble près de Lille (nord de la France) avant d'être capturée par les pompiers, venait du "domicile d'un particulier" qui la gardait illégalement chez lui, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture.

"Une enquête est en cours pour retrouver le propriétaire, qui a fui avant l'arrivée des secours", a indiqué la préfecture du département à l'AFP, rappelant qu'il est "bien sûr interdit de posséder une panthère".

Les pompiers avaient été appelés mercredi soir à Armentières pour déloger l'animal, qui "se baladait" sur le toit d'un immeuble d'habitation, comme un banal chat de gouttière.

Sur des photographies diffusées par les services de secours, on peut voir l'imposant animal déambuler tranquillement sur le rebord d'un toit, au troisième et dernier étage d'un immeuble en briques, se penchant dans le vide ou regardant par la fenêtre d'un appartement.

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, qui a interrogé des témoins et publié une vidéo sur son site internet, la panthère noire "s'arrêtait parfois pour regarder passer le train ou suivre de son regard clair un chat qui déguerpissait sur la chaussée".

Après l'installation d'un périmètre de sécurité par la police, pour éviter que l'animal ne saute, les pompiers l'ont finalement piégé à l'intérieur d'une habitation dans laquelle il venait de rentrer.

Un vétérinaire sapeur-pompier a ensuite endormi l'animal à l'aide d'un fusil équipé de fléchettes anesthésiantes, ont précisé les pompiers, évoquant une intervention "hors norme". L'opération n'a fait aucun blessé.

"Il semble que la personne qui se trouvait dans l'appartement" où la panthère a été capturée et dont elle est "probablement sortie" au départ "a quitté les lieux précipitamment par la fenêtre" avant l'arrivée des secours, ont indiqué jeudi matin les pompiers.

Mis en cage, le félin a finalement été confié à la Ligue de protection des animaux (LPA). Agé de "cinq à six mois", il "se porte bien actuellement (...) et va bientôt quitter la LPA", a indiqué l'association, ne souhaitant pas communiquer à ce stade sa future destination