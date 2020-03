Insolite : Palais des Con

Le Palais des Congrès de Liège (Belgique) est devenu le « palais des con » après le passage de la tempête Dennis. Les fortes bourrasques ont en effet fait chuter les quatre dernières lettres du nom du bâtiment, indiqué sur le toit de l’immeuble.

« Suite à la première tempête Ciara, on avait une lettre qui avait été abîmée », a expliqué à la RTBF Philippe Bernimolin, dirigeant de l’organisme qui gère le palais. Une première réparation avait alors été effectuée.

La situation a fait réagir les internautes, nombreux à partager leur amusement et les photos sur les réseaux sociaux. « Et ce n’est pas une blague belge ! », a précisé l’un d’entre eux sur Twitter. « Merci de ne pas réparer trop vite, que j’aie la possibilité d’immortaliser ça », ironise un autre.

Des mesures vont être prises avec la partie du nom qui n’a pas été emportée par le vent. « Nous allons déplacer ces lettres et les mettre en sécurité pour ne pas qu’il y ait un danger et que les autres s’envolent aussi », a annoncé Philippe Bernimolin. Le responsable veut aussi éviter « ce qui se passe sur la Toile en ce moment avec les jeux de mots parfois un peu douteux ».