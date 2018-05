Insolite : Non, Pikachu ne descend pas de la souris

Le mystère du Pokémon jaune est enfin résolu. On connaît désormais avec certitude les origines animales de Pikachu.

Dans un entretien accordé au quotidien japonais Yomiuri Shinbun publié ce mercredi 2 mai, la graphiste japonaise Atsuko Nishida qui a dessiné le petit rongeur électrique aux oreilles pointues a révélé que ce dernier n'était pas inspiré d'une souris mais d'un écureuil. N'en déplaise aux fans de Mickey.

Il faut dire que c'est un tremblement de terre sur la planète Pokémon. Le Pokédex, la fameuse encyclopédie recensant l'ensemble des créatures fictives de la série animée japonaise, a toujours décrit Pikachu comme une souris de type Electrique. C'est le cas depuis qu'il est apparu en 1996 dans les tout premiers jeux vidéo "Pokémon Vert Rouge". Telle était la volonté de Satoshi Tajiri, le créateur de la franchise nippone. Une fausse piste qui a duré plus de deux décennies selon les dires d'Atsuko Nishida. C'est dans les colonnes du journal japonais que la graphiste qui a travaillé pour "Game Freak", la société tokyoïte de développement de jeux vidéo à l'origine de la série Pokémon, a confié s'être inspirée d'un écureuil pour créer la mascotte officielle du jeu.

Avec l'aide du dessinateur nippon Ken Sugimori, elle déclare avoir étudié la physionomie et les comportements de ces rongeurs pour façonner le personnage Pikachu. "A cette époque, j'étais si fan des écureuils que je voulais impérativement que Pikachu soit dessiné comme un personnage joufflu. Aussi, les queues des écureuils sont tellement mignonnes que je voulais qu'il ait une queue. Cependant, je désirais que mon personnage ait l'attribut de la foudre alors je l'ai croqué de façon à ce qu'il symbolise l'éclair."

Une passion pour ces rongeurs grimpeurs qui ne l'a jamais quittée. "Je n'avais pas d'écureuil. néanmoins, à cette époque, je voulais absolument en avoir un. Et ce n'est pas du tout parce que les écureuils sont par la suite devenus populaires au Japon grâce aux Pokémon. J'aime...