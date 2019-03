Insolite : Mystérieux dons d'argent

Des enveloppes remplies d'argent distribuées sans raison apparente dans la boîte aux lettres ou sous la porte ? C'est ce qui est arrivé à une quinzaine d'habitants du village de Villarramiel, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Depuis une semaine, ce donateur aussi généreux qu'inconnu, qui sème des enveloppes contenant 50, 70, voire 100 euros, alimente les conversations de ce village de 800 habitants, a raconté à l'AFP sa maire, Nuria Simon. "Nous sommes tous perplexes et dans l'expectative, puisque nous ne savons ni d'où peut venir cet argent ni qui est le donateur", affirme-t-elle.

Certains habitants ont simplement reçu de l'argent dans une enveloppe marron. D'autres ont eu droit à des cadeaux plus personnalisés avec leur nom, leur adresse et des phrases comme "la princesse du foyer" agrémentée d'un coeur.

Les heureux "gagnants" ont apparemment pour seul point commun d'habiter le village : "Une veuve vivant avec son fils célibataire, des familles avec de jeunes enfants, des vieux couples", confie Nuria Simon.

Certains, méfiants, sont allés à la banque ou au commissariat vérifier que les billets étaient bien vrais. C'était le cas. La Garde civile n'a pas ouvert d'enquête pour élucider le mystère... puisqu'aucun délit n'a été commis.