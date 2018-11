Insolite : Mystère des fraises piégées

Une aiguille a été découverte dans une fraise en Nouvelle-Zélande, a annoncé lundi la police locale, ce qui rappelle la contamination qui avait généré une psychose en septembre dans l'Australie voisine.

C'est la deuxième fois qu'une aiguille est retrouvée dans une fraise en Nouvelle-Zélande. Cette découverte a été faite ce week-end dans une barquette vendue dans la petite ville de Geraldine, sur l'Île du Sud, a précisé un porte-parole de la police néo-zélandaise. Le propriétaire du supermarché où avait été achetée la barquette en question a annoncé le retrait de ses étalages de toutes les fraises. Mais il s'est refusé à dire si le fruit incriminé avait été produit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. L'Australie a vécu plusieurs semaines en septembre dans l'angoisse de la découverte d'aiguilles et d'épingles dans des barquettes de fraises, provoquant la détresse des producteurs, la panique de certains consommateurs et une épidémie de canulars sur les réseaux sociaux.

Plus de 200 cas présumés de "fraises piégées" avaient été signalés après l'hospitalisation pour des douleurs à l'estomac d'un homme ayant consommé le fruit. Un incident similaire avait également été signalé en Nouvelle-Zélande.

Une femme de 50 ans qui travaillait dans une ferme où avaient été produites certaines des fraises a depuis été arrêtée et inculpée dans l'Etat du Queensland (nord-est).

Le ministère néo-zélandais du secteur primaire (MPI) a annoncé que la personne qui avait retrouvé l'aiguille à Geraldine n'avait pas été blessée.

"La police est saisie de l'enquête", a dit aux journalistes un porte-parole du ministère. "A ce stade, le MPI n'a pas de raisons de penser que l'affaire puisse aller au-delà de cette unique découverte. Cependant, par mesure de précaution, le magasin a retiré les fraises des étalages."