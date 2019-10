Insolite : Militant écolo

Un militant écologiste, perché depuis fin août à Paris sur un platane face au ministère français de la Transition écologique, a mis fin à son action, après avoir échoué à empêcher l'abattage d'arbres dans sa localité du sud-ouest de la France.

"Je ne vois pas de raisons de rester vu que les arbres sont tombés", a déclaré à l'AFP Thomas Brail, précisant être redescendu dans la matinée du platane où il vivait perché "depuis 28 jours", assuré grâce à un système de cordages et dormant dans un hamac.

Plus tôt, la municipalité de Condom (sud-ouest) avait fait abattre les 16 platanes de la ville pour lesquels se battait M. Brail, dans le cadre d'une opération de réaménagement d'allées dans le centre.

Le maire, Gérard Dubrac, interrogé par l'AFP, a défendu le caractère "irréprochable" selon lui du projet. Préparé "en toute transparence" avec une concertation locale et "validé par tous les services de l'Etat", le chantier avait entraîné en février un premier abattage de 18 marronniers.

Ces arbres, sur le total des 86 ornant la promenade, avaient été jugés "dangereux ou à surveiller et sans avenir" par l'Office national français des forêts, a affirmé le maire.

"Tous ces arbres étaient sains, sauf un", a pour sa part affirmé M. Brail, un grimpeur arboriste de 45 ans, qui dénonce une atteinte au code de l'environnement. Déjà monté dans un arbre à Condom pour défendre son point de vue, mais aussi à Mazamet (sud), M. Brail entend poursuivre son combat en se mobilisant cette fois contre une coupe prévue de 80 platanes longeant près d'Albi (sud) un axe routier en voie d'élargissement.